Новости • Агрессия России против Украины

Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд

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Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд
США начнут консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это ", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос, почему Минские соглашения по-разному читаются в Москве, по сравнению с Киевом и западными столицами.

Она добавила, что не может говорить о российском прочтения Минский соглашений, но отметила, что "Минские соглашения является единственным письменным документом, который мы имеем, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса".

"Вопрос теперь в том, президент Путин сейчас на саммите (в Женеве), прося США, чтобы они снова были приобщены - как в прошлом - к попыткам реализации Минских соглашений - действительно ли он серьезно настроен уйти из Донбасса?", - добавила Нуланд.

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Она также прокомментировала возможность более активного привлечения США к решению конфликта на Донбассе.

"Опять же, если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом - способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе - взамен какого типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим ", - заявила Нуланд.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    До чего мы дожили. "Настроен ли президент пу уйти из Донбасса..." Это если бы -"настроен ли гитлер уйти из Кракова"... Мы его попросим,блеать...
    Что это вообще такое? Это наличие ЯО так влияет на современный мир? Тогда просто жопа.
  • а ес c5e83b5a
    взамен какого типа политической автономии для Донбасса ?
    Нуланд , возьми свои печеньки взад!!!!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Кто-нибудь знает новые матерные слова?!.. Старыми уже мне не описать эту ситуацию..... Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1969
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