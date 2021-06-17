Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд

США начнут консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это ", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос, почему Минские соглашения по-разному читаются в Москве, по сравнению с Киевом и западными столицами.

Она добавила, что не может говорить о российском прочтения Минский соглашений, но отметила, что "Минские соглашения является единственным письменным документом, который мы имеем, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса".

"Вопрос теперь в том, президент Путин сейчас на саммите (в Женеве), прося США, чтобы они снова были приобщены - как в прошлом - к попыткам реализации Минских соглашений - действительно ли он серьезно настроен уйти из Донбасса?", - добавила Нуланд.

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Она также прокомментировала возможность более активного привлечения США к решению конфликта на Донбассе.

"Опять же, если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом - способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе - взамен какого типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим ", - заявила Нуланд.

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