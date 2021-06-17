США не будут отменять санкции против России, - Нуланд

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России из-за Украины, останутся в силе.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", - отметила Нуланд.

Она добавила, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент назвал Украину как страну, в отношении которой мы имеем большие разногласия с Россией, но, как вы и сказали, Соединенные Штаты твердо привержены - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий, и все это будет продолжаться ", - сказала замгоссекретаря США.

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