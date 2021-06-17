Россия должна уйти с оккупированной части востока Украины, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет

Россия должна уйти из оккупированных районов на востоке Украины, при этом работу в рамках нормандского формата необходимо продолжать.

Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна покинуть оккупированную восточную часть Украины", - заявил Лашет. По его словам, Минский процесс, хоть и не является сейчас очень эффективным, "по крайней мере имел эффект замораживания конфликта, который мог перерасти в большую войну на континенте... и трансформировал его в политический процесс".

Конфликт не решен, констатировал немецкий политик, но процесс надо продолжать, в том числе в "нормандском формате". Ведь, указал Лашет, если стороны не говорят друг с другом, начинает действовать правило сильного - а это неправильный путь.

Также читайте: "Северный поток-2" не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Что касается политики в отношении России и других стран, с которыми у Запада может быть много разногласий, Лашет заметил, что с ними надо вести диалог.