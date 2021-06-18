Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска Тупицкого к Зеленскому

Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля по иску Александра Тупицкого об отмене указа Президента Украины о назначении его судьей КСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"17 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела №9901/96/21 по иску Тупицкого, в котором он оспаривает указ Президента Украины №124/2021 в части отмены указа Президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о его (истца) назначении судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.

Во время судебного заседания был рассмотрен ряд ходатайств.

В частности представитель ответчика объявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с конституционным представлением 49 народных депутатов от 8 апреля 2021 №3/133 (21) о соответствии Конституции указов Президента об отстранении от должности судьи Конституционного Суда и отмене указов Президента о назначении судей КСУ (вопрос об открытии производства КСУ не решен). Верховный Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

В свою очередь представитель истца обратился в суд с ходатайством об обеспечении иска. Заслушав мнение сторон, Верховный Суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства истца. Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

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Верховный Суд также отказал в удовлетворении ходатайства представителя Президента о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика Службы безопасности Украины.

Еще одно ходатайство представителя ответчика - о приостановлении производства по делу до решения КСУ дела по конституционному представлению 49 народных депутатов от 8 апреля 2021 №3/133 (21) - Верховный Суд оставил без рассмотрения из-за беспочвенности и необоснованности.

Во время заседания были заслушаны объяснения представителя ответчика и третьего лица - представителя Конституционного Суда Украины - относительно предмета спора.

В судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела будет продолжено 14 июля.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого