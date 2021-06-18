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Тема привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба

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Тема привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба
Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба  в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"Мы сейчас вошли в эту стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один", - сказал Кулеба

Он указал, что у него есть достаточно оснований утверждать, что Соединенные Штаты и хотят, и могут быть привлечены к процессу мирного урегулирования.

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"Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе - неприемлемо, то, что он делает в Украине - неприемлемо, и что он готов рядом сесть и проговорить эту ситуацию, а также все другие противоречия, которые есть между Соединенными Штатами и РФ", - пояснил министр.

Также Кулеба отметил, что визит Зеленского в США может много изменить в плане выведения отношения Украины и США на новый уровень в сфере безопасности.

"Он может изменить много что в плане выведения наших отношений на новый уровень в сфере именно безопасности. Вы знаете, что уже по состоянию на сегодня Соединенные Штаты являются основным союзником, партнером Украины в вопросах безопасности, укрепления нашей обороны. Нам всегда есть о чем поговорить", - подчеркнул он.

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Глава МИД добавил, что обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд подготовку визита Зеленского.

"И меня очень радует, что и американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим виденьем, и мы уже работаем над его организацией", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент США пригласил президента Украины посетить Белый дом в июле.

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  • Игорь Монахов c4e9a61d
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