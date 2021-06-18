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Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов

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Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия сейчас активно распространяет сепаратистские настроения. В частности речь идет о южной части Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть".

По его словам, РФ распространяет пропаганду перед выборами.

"Российская Федерация строит перед выборами систему распространения своего, скажем так, сепаратистского настроя на нашей южной границе. Это Николаевская, Херсонская и Одесская области", - сказал Данилов.

Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    всего 2 года у власти бесноватый вовка-шут и его кумовья - и СНОВА сепаратистские настроения в Украине.. как при януковоще.. Совпадение? Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 411
  • Scorpman Y
    а сейчас страной управляют ермаки, портновы, татаровы и прочие расейские агенты.. по прямому назначению зеленского
  • Макс Полиграф
    "местные власти отказываются противодействовать этому" - это что еще за бред? моментальный арест местных властей за работу на расейского агрессора! Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 7496
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