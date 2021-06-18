Новости • Агрессия России против Украины

Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов

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Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов
Украина не будет отменять Минские соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Мы их (минские соглашения, - ред) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, как они есть… (невозможно, - ред). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно", - сказал Данилов.

Он отметил, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры.

"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет . . . (Кот Матроскин, Простоквашино).

    В аспекте этой новости вышеуказанная фраза звучит так :

    Чтобы что-то денонсировать, надо сначала что-то ратифицировать, а никакой ратификации Верховный Совет Украины никаких "Минских соглашений" не делал . . .

    Что такое "Минские соглашения" с точки зрения международного права ? Международный договор ? Нет. Это политическая декларация, как Будапештский меморандум. Как русские им вытерлись, так и мы вытремся "Минскими соглашениями", когда Украина будет к этому готова в военном, финансовом, дипломатическом и психологическом плане. Вот и всё.

    И вообще, Украина - независимое государство. Независимость предусматривает, что никто извне не может диктовать нам наше конституционное устройство. Поэтому россия, Франция и Германия не будут рассказывать нам, какие статусы мы должны давать кускам нашей территории, какие и когда выборы проводить, кому должна подчиняться правоохранительная система (Киеву или местным властям) и т.д. В этом смысле "Минские соглашения" тупо противоречат Конституции Украины, Акту провозглашения независимости Украины и прочим основополагающим документам нашей страны.
    Поэтому идут они на...., эти "Минские соглашения". Они нужны временно, по формуле Ницше, который говорил :
    "Дипломатия - это поглаживание бешеной собаки, пока ей не сплетут намордник".
    Мы и коллективный Запад сейчас поглаживаем фашистскую россию, а тем временем аккуратно и основательно плетём ей намордник. Хотелось бы быстрее, но быстро только кошки родятся, как говорил товарищ Бендер.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Устав от евреев, сажусь покурить и думаю грустно и мрачно,

    что Бог, поспешил свою книгу дарить, народ подобрал неудачно... (с)
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    слушай.. вот не ври а !?... это Договор , ПОЛНОЦЕННЫЙ, где стоят подписи почти ВСЕХ с джи 7, и нужно только в нужном векторе их ВСЕХ нагнуть показав всему Миру - да это балаболы !!!
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