Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов
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Украина не будет отменять Минские соглашения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.
"Мы их (минские соглашения, - ред) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, как они есть… (невозможно, - ред). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно", - сказал Данилов.
Он отметил, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры.
"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.