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День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон

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День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон
В США 19 июня будет отмечаться национальный день независимости — праздник в честь отмены рабства в Соединенных Штатах. Соответствующее объявление сделал американский президент Джо Байден.

 Как передает Цензор.НЕТ, трансляция велась на сайте Белого дома.

"День, в который мы вспоминаем пятно на морали, невероятно огромное, которое оставило в истории страны рабство и продолжает оставлять", — заявил Байден в Белом доме, подписывая закон об учреждении такого праздника.

Ранее Сенат США проголосовал за введение нового федерального праздника 19 июня. Он посвящен отмене рабства в стране в 1865 году, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства. В этом штате праздник 19 июня существует уже более 40 лет.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Головне, щоб у нас не скасували законне право на двоє рабів. Бо хто ж тоді оброблятиме клаптик землі?
  • Colt
    В СССР рабство было 70 лет, и правонаследница этого концлагеря "россия"
    даже не думает что-то отменять.
  • Colt
    Из крепостных можно было выкупить, а из советского рабства выхода не было вообще.
    Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая"...
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