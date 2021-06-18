Украинский воин получил пулевое ранение на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артустановок, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции ВСУ из артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.

Возле Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 18 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.





