Новости

Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

37 690194
Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать "Путин - х#йло".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – сказал Колосков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleh57
    Путін ********* - ла ла ла ла ла ла!!!
  • bios22
    кацапам лучше было бы потребовать от путина не быть ху#лом !
  • Петя Петрович
    А вы докажите что путин не *****
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости