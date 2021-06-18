В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 17 июня 2021 в Украине зафиксированы 967 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 6 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 585 человек;
летальных случаев - 50;
выздоровели - 2 312 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 25 888 человек,
методом ИФА - 9 342 человека,
экспресс-тестами - 15 969 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 228 192 человека;
выздоровели - 2 147 972 человека;
летальных случаев - 51 952;
проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях", - рассказали в Минздраве.