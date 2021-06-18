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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 967 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 17 июня 2021 в Украине зафиксированы 967 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 6 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 госпитализированы - 585 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 летальных случаев - 50;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 312 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 25 888 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 342 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 15 969 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 заболели - 2 228 192 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 147 972 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 летальных случаев - 51 952;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели 14

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