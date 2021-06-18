"МИД России может подать в суд против Украины за оскорбление Путина", - Госдума РФ

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча чемпионата Европы-2020 с Северной Македонией с трибуны начали оскорблять президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя. Это показывает уровень культуры и образования этих фанатов. Можно выразить свое мнение другими словами. Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране. Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя. Также допустимо будет выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча - Румынии", - сказала Журова в интервью Sport24.

Ранее российский футбольный союз потребовал от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло".

Напомним, 6 июня перед стартом европейского первенства президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

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11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.