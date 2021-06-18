80 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 80 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно Днепропетровская - 36, Кировоградская - 24, Донецкая - 16, Киевская - 2 и Сумская - 2", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 18 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 50 частных жилых домов и 101 домохозяйство (со 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов). Жертв и пострадавших нет.

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В течение суток 17 июня подразделениями ГСЧС откачан 46 тыс. 794 м3 воды (с начала работ - 420 тыс. 102 м3 воды). Работы по откачке воды продолжаются, от ГСЧС привлечены 19 человек и 16 единиц техники (из них 9 мотопомп).