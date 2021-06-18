За сутки в мире выявили 385,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 178,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 385 692 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 648 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 178 205 692 случая инфицирования, из них 385 692 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 858 001 человек, из них 8 648 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 162,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 44-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 24-ю и 4-ю позицию соответственно.