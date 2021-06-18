"ЕС" призывает Зеленского ветировать закон о налоговой амнистии, если он не хочет запомниться врагом среднего класса, - Южанина

"Европейская Солидарность" призывает президента Владимира Зеленского ветировать закон о так называемом добровольном декларировании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Принятый на днях закон о так называемом добровольном декларировании - это отнюдь не о добровольном декларировании. И вовсе не о налоговой амнистии. Это попытка обязать средний класс задним числом оплатить дополнительно 5% сбора за активы, накопленные на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дачи, машины. Именно средний класс власть назначила виновным в провале своей экономической политики и планирует за счет обычных людей залатать дыры в бюджете. И, что наиболее цинично, больно ударит налоговая амнистия по нашим заробитчанам, которые выезжают работать за границу не от хорошей жизни. Другую сторону налоговой амнистии люди почувствуют не сразу, но может быть поздно", - подчеркнула парламентарий.

Южанина объяснила, что в сентябре 2022 завершится период "добровольности" и тех, кто не подаст декларацию, налоговая спросит об источниках происхождения их доходов. Если же документального подтверждения приобретения активов у людей нет (ведь они не обязаны хранить документы дольше, чем три года), оплатить придется уже не 5%, а 18%.

"А больше всего шулерство монобильшинства заключается в том, что ранее оно уже освободило от уплаты НДФЛ доходы физического лица за 2020, 2021 годы, полученные в результате ликвидации офшоров. То есть для владельцев крупного капитала налоговая амнистия по факту состоялась под "ноль", остальным же гражданам - добровольно-принудительная уплата дополнительного налога", - заявила нардеп.

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"К сожалению, в процессе рассмотрения законопроекта №5153 ни одна поправка, направленная на то, чтобы сделать его менее жестким по отношению к людям, не была учтена. И когда главный идеолог налоговой амнистии профессор Г говорит, что акция будет добровольной и не будет фискальных последствий, он в очередной раз врет, не краснея. Ведь принятым законом предусмотрено дальнейшее усиление контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц (о чем правительство должно разработать отдельный законопроект)", - добавила Южанина.

Поэтому, отмечает парламентарий, фракция "ЕС" требует от Владимира Зеленского ветировать закон о налоговой амнистии, "если он не хочет запомниться как враг среднего класса".

"А потом - принять этот закон в Верховной Раде в новой редакции, что действительно будет означать для людей подведение черты под прошлым, в котором по тем или иным причинам налоги уплачивались не в полном объеме, и начало налоговой истории с чистого листа", - подытожила парламентарий.

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