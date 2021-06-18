Рада сегодня заслушает Галущенко, Марченко и займется возобновлением работы ВККС

В Верховной Раде 18 июня запланирован час вопросов к правительству. После чего нардепы собираются рассмотреть ряд законопроектов.

Вначале парламентарии хотят обсудить с министром энергетики Германом Галущенко состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Украины и его влияние на тарифную политику правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

После вопросов чиновникам, министр финансов Сергей Марченко представит отчет о выполнении закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

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Далее планируется рассмотрение ряда законопроектов:

второе чтение

3711-д - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины

4364 - проект Закона о платежных услугах (второе чтение)

4555 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц

3205-2 - проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

2234-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования

первое чтение