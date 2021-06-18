У пропавшего начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Черткова нашли записку со словами: "Я не могу вам больше платить", - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Пропавший офицер ГПСУ Алексей Чертков записывал свои долговые обязательства, в частности, перед коллегами по службе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, жену Черткова допросили, в том числе с приминением полиграфа.

"Он пытался вернуться домой. Она рассказала, что у них был конфликт на бытовом уровне. Это подтверждается показаниями соседей и записками, которые были изъяты во время обыска в его кабинете. Он все это записывал. Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", - рассказал Цуцкиридзе.

"В тот день, когда исчез, он шел на работу. Ему позвонил руководитель и сказал, что запланированное ранее совещание отменено, и он пошел домой", - добавил замглавы Нацполиции.

В то же время, пока что не удалось выяснить, кому именно писал эти записки Чертков.

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Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.

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