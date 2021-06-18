Шанс остановить запуск "Северного потока-2" до сих пор есть, - Коболев

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что остановить запуск российского газопровода "Северный поток – 2" еще возможно.

Об этом он сказал в интервью изданию The Page, опубликованном 17 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что до сих пор есть шанс этот газопровод остановить. Это трудно, но шанс есть", - сказал Коболев, отвечая на вопрос, как будут развиваться отношения Украины с "Газпромом" после запуска "Северного потока-2".



Коболев пояснил, что еще когда он начал заниматься вопросом этого газопровода, ему так же все говорили, что "Северный поток -2" заработает в ближайшее время.

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"Коболев, это дело уже сделано, забудь об этом", - мне такое много людей говорили как из Европы, так и из Америки. Но, как видите, есть и были эффективные пути, которыми пользовались, чтобы его остановить", - сказал экс-глава "Нафтогаза".



Он подчеркнул, что если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.



"Я считаю, что запуск этого газопровода будет поражением, и надеюсь, что он не состоится", - добавил Коболев.





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