За год количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 20%, количество должностных преступлений - возросло, - Цуцкиридзе
Об этом замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем уменьшение тяжких и особо тяжких преступлений за этот период (карантина. - Ред.) на 20%. Речь идет о таких преступлениях, как кражи, в том числе и в домовладениях, незаконные завладения транспортными средствами, тяжкие телесные повреждения и убийства. В то же время увеличилось количество выявленных должностных преступлений и врученных по ним подозрений", - отметил замглавы Нацполиции.
По словам Цуцкиридзе за этот период в Нацполиции обнаружили больше нарколабораторий и лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ, чем в предыдущем. Также больше дел по фактам сбыта наркотиков направлены в суд.
"Я бы не связывал это с пандемией. Хотя на некоторые правонарушения она повлияла. В частности, увеличилось количество случаев домашнего насилия, бытовых конфликтов, нанесение легких телесных повреждений. К сожалению, за последний год увеличилось количество суицидов, совершенных несовершеннолетними. Причины разные: проблемы в семье, со сверстниками и буллинг, насилие, неразделенная любовь и тому подобное", - подчеркнул он.
Интервью с заместителем главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.