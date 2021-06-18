"В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал стремление Украины к Вступление в НАТО. Он уверен, что Пока не сложились Соответствующие условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ле Дриан сказал в интервью телеканалу BFMTV.

"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - сказал глава французской дипломатии.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступу в блок.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммит НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе.

На Саммите лидеры стран Альянса подтвердил, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ.