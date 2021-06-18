Новости • Агрессия России против Украины

"В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан

6 02838
"В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал стремление Украины к Вступление в НАТО. Он уверен, что Пока не сложились Соответствующие условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ле Дриан сказал в интервью телеканалу BFMTV.

"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - сказал глава французской дипломатии.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступу в блок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - это "красная линия"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммит НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе.

На Саммите лидеры стран Альянса подтвердил, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Жабоеды в своем репертуаре и вашим и нашим "В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 8838
  • Sergey Odeskiy
    Мог бы быть откровенний и сказал бы как есть , что мы не хотим проблем с путлером и рашкой !
  • Сергій Іваніф
    Когда в 1944 Америка и Англия открыли второй фронт против Германии,разве они требовали от СССР реформ? Может ГУЛАГ распустить с колхозами? Или там геноцид против отдельных народов прекратить? Нет ,обошлись без этого.И в результате освободили Францию и дидов этого жабоеда и душки Эмануэль Макрона.
    Нет условий....Твари,побольше вам беженцев
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости