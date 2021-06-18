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Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе

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Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе
Данных о том, что пропавший офицер ГПСУ Алексей Чертков выехал из Одессы нет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет. Но поиски продолжаются, оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся", - сообщил он.

По словам Цуцкиридзе, пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет.

Интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.

Также читайте: Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков до сих пор не найден, поиски продолжаются, - Бутусов

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    т.е. офицер, владеющий суперважной информацией, игрок в казино, который проиграл туеву хучу денег и это никак не беспокоило сбу... и только когда этот "супергерой" пропал, все вдруг забегали...
  • молодой рабочий
    - Как же можно с человека срезать гипс незаметно?
    - Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
    - Угу.
    - Усыпить.
    - Угу.
    - Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
    - Угу С чьего трупа?!
    - Ну, я уверен, что до этого не дойдёт!
  • Ostap Bender c683cd52
    Так им в Одессе нехер делать? Граница на замке? Стресс от безделья снимают в казино и с проститутками? Нехилая служба.
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