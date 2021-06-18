Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе

Данных о том, что пропавший офицер ГПСУ Алексей Чертков выехал из Одессы нет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет. Но поиски продолжаются, оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся", - сообщил он.

По словам Цуцкиридзе, пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет.

Интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.

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