Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
"Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет. Но поиски продолжаются, оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся", - сообщил он.
По словам Цуцкиридзе, пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет.
Интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.