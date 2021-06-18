После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

Резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет.

Такое мнение высказал в интервью "Фактам", опубликованном 16 июня, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.



"Мы не видим, что будет резкий скачок ценообразования. Стоимость будет определять рынок. В нашем понимании, средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн", – сказал он.

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