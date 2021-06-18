Новости • Рынок земли

После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

2 37813
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко
Резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет.

Такое мнение высказал в интервью "Фактам", опубликованном 16 июня, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим, что будет резкий скачок ценообразования. Стоимость будет определять рынок. В нашем понимании, средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин завершил подготовку к запуску рынка земли 1 июля, - министр Лещенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    Недорого оценил Украину правящий кодлан Коломойского, гражданина Израиля.
  • 5 копійок
    Ціна збільшиться коли Бєня перепродаватиме землю лаптям та пейсатим.
  • RustIck
    После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8393 У мужчин деревни Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости