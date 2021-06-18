По факту угроз Мураева Бутусову начато уголовное производство, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе
Об этом в интервью рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начали уголовное производство по факту угроз журналисту. Проведен ряд следственных действий. В частности, изъяты видеорегистраторы из студии, в которой находились участники этого инцидента. Допрошен потерпевший, Мураев и его охранники", - отметил Цуцкиридзе.
По словам замглавы Нацполиции, Мураев говорит, что он таких угроз не высказывал, это также подтверждают его охранники.
"Сейчас запланировано проведение одновременных допросов со всеми участниками этого конфликта. Поскольку в показаниях, которые мы получили, есть противоречия, мы должны зафиксировать, что же было сказано", - добавил он.
Интервью с заместителем главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.