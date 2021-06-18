Военнослужащий Мукачевского погранотряда Ставило самовольно покинул место службы с оружием: теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

12 июня примерно в 12:50 военнослужащий отдела пограничной службы "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда Василий Ставило (новобранец призыва Весна-2021) на автомобиле "Опель" серого цвета покинул место несения службы с оружием (АК-74 60 патронов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками Нацполиции на заправке ОККО в районе окраины города Берегово (за 8 км от места несения службы) был обнаружен автомобиль "Опель", при осмотре которого, на заднем сиденье обнаружен автомат АК-74 и 60 патронов к нему. Учитывая это, с 13.05 введена усиленная охрана государственной границы и введен план розыска военнослужащего, оставившего место службы, начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора

К розыску были привлечены силы и средства отделов пограничной службы "Лужанка", "Дьяково", "Тячев", "Деловое", резервы приграничного отряда и сотрудники районных отделов Нацполиции. Создана кинологическая группа в составе десяти кинологов с собаками.

К месту проживания семьи военнослужащего в город Черновцы был направлен начальник отдела Службы общественных связей подполковник Гладкий. В настоящее время мотивы оставления места несения службы военнослужащим неизвестны. Солдат Ставило характеризуется посредственно. Согласно результатам заключения психолога - может нести службу с оружием.

Как отмечается, в 16.45 солдат Ставило был задержан поисковой группой в городе Берегово, в 250 метрах от АЗС "ОККО".

Также смотрите: Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция. ФОТО

На место обнаружения беглеца прибыла следственная группа Государственного бюро расследований и Специализированной прокуратуры. Продолжаются следственные действия. Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.3 ст.408. ч.3 ст. 289 УК.

Военнослужащий будет доставлен в гаупвахту в город Ужгород. Оружие и снаряжение изъято представителями ГБР.