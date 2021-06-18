За неделю в Украине заблокировали более 50 тыс. кибератак. В том числе на веб-ресурсы Зеленского, - Госспецсвязи. ИНФОГРАФИКА

Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня 2021 г. заблокировали более 50 тыс. атак на государственные информационные ресурсы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Facebook.

Так, системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировано:

- 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%)

- 19 DDoS-атак, преимущественно на веб-ресурсы президента Украины.

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Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе):

- попыток получения прав пользователя - 49%

- попыток получения прав администратора - 22%

- нарушений корпоративной политики безопасности - 8%

- подозрительного исполняемые кода - 8%

- применение нестандартных протоколов - 8%

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:

- распространения вредоносного программного обеспечения - 74%

- фишинга - 25%

"В случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - сказано в сообщении.