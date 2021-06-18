Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Следственные действия по факту поджога дома родителей главы ЦПК Виталия Шабунина пока не дают возможность раскрыть уголовное преступление.

Об этмо в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Проведена пожарно-техническая экспертиза, установлено, что это поджог. Мы задержали в Киевской области одну из преступных групп, которая специализировалась на таких поджогах, и было несколько зацепок, которые указывали на то, что они могут быть причастны и к указанным преступлениям. Например, использовали идентичную зажигательную смесь. Но после проведения следственных действий мы эту версию отвергли", - отметил Цуцкиридзе.

Однако, по его словам, пока реального результата в раскрытии этих преступления нет.

"Что касается гранат, то выяснили, что они не имеют взрывной смеси, как и в случае с покушением на Павленко. К сожалению, вынужден констатировать, что те следственные действия, которые продолжаются, пока не дают нам возможности раскрыть это уголовное преступление. В то же время после того, что произошло, и родственникам, и самому Шабунину была предложена охрана. Сказал, что не нуждается", - рассказал замглавы Нацполиции.

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