Коронавирусом в ВСУ болеют 60 человек, - Командование медсил
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По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 60 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровел 25 101 человек, летальных случаев 93.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 38 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 1 человек госпитализирован в учреждение здравоохранения.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины провакцинировано 81 595 человек (первое введение вакцины). Из них 4 011 военные медики.
Повторно провакцинировано 20 207 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 1 085 человек (первой дозой).