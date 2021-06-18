Зеленский о пандемии коронавируса: Мы выстояли и возвращаемся к привычной жизни. ВИДЕО

На торжествах по случаю празднования Дня медицинского работника 18 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни с момента начала пандемии коронавируса.

Глава государства отметил, что еще год назад проводить живые встречи было невозможно, однако сейчас ситуация начала стабилизироваться, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

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"Год назад я был вынужден поздравлять вас по ту сторону экрана. Мы не могли встретиться из-за карантина. Тогда мы не понимали, что будет дальше, выстоим ли мы? Мы выстояли. Сегодня мы можем встретиться, и это благодаря вам. Сегодня мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. Мы можем посещать кафе, стадионы, кинотеатры благодаря вам", – сказал он.

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