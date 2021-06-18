За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 244, выявили 207 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 207 новых случаев заболевания. Умерли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки в городе обнаружили 207 инфицированных. Умерли три человека - все мужчины. Всего за период пандемии в столице 5168 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день - 211 895", - сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших 119 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и девочка 13 лет. А также 83 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет и 4 мальчика от восьми до 17 лет. Заболели, в том числе трое медиков.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 33 больных коронавирусом, также госпитализировали шесть пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть всего в больницы за сутки попали 39 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 244 киевлянина. Всего коронавирус победили 202 267 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 45, в Святошинском - 26 и в Оболонском районе - 25 случаев.

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Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - около 8 процентов. Из них с кислородом заполнены - тоже почти 8 процентов коек.

"Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 278 больных коронавирусом, 174 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 253 человека. На аппаратах ИВЛ - 8 больных ", - отметил Кличко.