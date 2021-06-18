Цуцкиридзе о гибели сотрудницы посольства США в Киеве: Очевидно, что ее сбил поезд. На одежде эксперты нашли следы краски вагона

В деле о гибели сотрудницы посольства США в Киеве была проведена экспертиза. Согласно ее выводам, женщину сбил поезд.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"По факту гибели сотрудницы посольства было открыто уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертному учреждению в Киеве. Но по ходатайству Посольства США в Украине было принято решение, что вскрытие с привлечением наших экспертов состоится за рубежом. Мы получили заключение и завершили его перевод. Единодушно что коллеги из США, что наши эксперты говорят о железнодорожной травме. То есть ее сбил поезд", - отметил он.

По словам Цуцкиридзе, женщина обычно бегала возле железной дороги. Очевидно, что она была в наушниках и не слышала, что едет поезд.

"Будут назначены дополнительные экспертизы. В том числе по трасологии и механизма этой железнодорожной травмы. То есть надо выяснить, имел ли поезд возможность для экстренного торможения. Мы также получили заключение судебной экспертизы материалов веществ и изделий. На одежде эксперты нашли следы краски с поезда", - добавил замглавы Нацполиции.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

В МВД отметили, что смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

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