Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек
Несмотря на то, что Словакия закупила 200 тысяч доз "Спутника", на вакцинацию препаратом зарегистрировалось гораздо меньше людей – всего лишь 10 тысяч человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
При этом первой дозы российской вакцины ждут около 6 тысяч словаков, в то время как общее число привившихся приблизилось вплотную к 2 млн человек сообщили в словацком Минздраве.
Из-за низкого интереса власти прекратят регистрацию желающих привиться "Спутником" уже 30 июня.
Теперь Словакия, как сообщается, намерена продать неиспользованные ампулы или же передать их безвозмездно другим странам. При этом срок годности у 100 тысяч доз истекает уже в конце июля.
Словакия импортировала 200 тысяч доз вакцины "Спутник" в начале марта – это привело к правительственному кризису. Премьер-министра Игоря Матовича на родине обвиняли в заключении соглашения без ведома других политиков, в том числе президента. Скандал привел к отставке правительства, в том числе самого Матовича. Помимо этого, словацкий регулятор утверждал, что поставленная в страну партия "Спутника" не соответствует заявленным ранее характеристикам.
Российская вакцина "Спутник V" на данный момент зарегистрирована в двух странах Евросоюза: помимо Словакии это Венгрия.