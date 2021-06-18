Новости • Агрессия России против Украины

Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, - Кулеба

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Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, - Кулеба
Украина стремится, чтобы встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в Нормандском формате состоялась как можно быстрее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, поскольку мы понимаем, что нам надо сесть и поговорить с Путиным непосредственно, если мы хотим достичь прогресса, и президент (Владимир Зеленский. – Ред.) готов в двусторонней встрече с президентом Путиным", - сказал Кулеба в интервью иностранным СМИ, фрагмент которого был опубликован в Telegram телеканала "Украина 24" в пятницу.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Путин обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречу глав МИД в Нормандском формате, но дата не определена.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Кулеба, пора тему Нормандского формата похоронить - Германия . Франция, раша - все против Украины .

    Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
  • Иван Петрович Сидоров
    стремится/ Цель-ничто. Движение-всё.
  • jklpqrs
    В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи "нормандской четверки" в декабре 2019. "Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию".
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