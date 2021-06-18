Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"С начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей", - сказано в сообщении.
По данным ГУР, таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украине участки границы.
Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.