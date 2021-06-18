Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО

Командование Вооруженных Сил РФ продолжает наращивать боевые возможности подразделений соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"С начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей", - сказано в сообщении.

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По данным ГУР, таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украине участки границы.

Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

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