В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
"Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей города запастись водой из-за временного отключения водоснабжения во всем регионе", - говорится в сообщении.
Интерфакс сообщает, что водоснабжение восстановят, когда качество воды улучшится. Пока же планируется организовать подвоз питьевой воды.
Ранее в оккупированной Ялте был введен режим ЧС. Реки вышли из берегов, а центральная часть была подтоплена.
Кроме того, людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ.
Также допускаются перебои с электричеством. Электроэнергию отключают в тех местах, где может случиться замыкание.
Напомним, циклон обрушился на оккупированный Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке оккупированного полуострова, был введен режим ЧС.