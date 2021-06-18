В оккупированном Симферополе бродячие собаки не давали приземлиться самолету из Москвы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
"Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг", - сказал источник.
Самолет приземлился благополучно после того, как специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух находившихся там собак.
На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.
Напомним, 17 июня 2021 г. Boeing 767 авиакомпании "Икар", летевший из Москвы, выкатился за ВПП в аэропорту Симферополя. На его борту находились 284 пассажира. Из-за этого инцидента аэропорт Симферополя приостанавливал прием и отправку рейсов.