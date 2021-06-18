Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей, - "слуга народа" Костин

Верховная Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом журналистам сообщил нардеп "СН", глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, цель законопроекта - возобновление работы ВККС по принципам конкурсного отбора.

Предыдущая модель работы ВККС строилась на квотном принципе.

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"По нашему мнению, применение конкурсной модели позволит избрать лучших специалистов, которые будут формировать судебную систему Украины. Мы знаем, что сейчас есть большой дефицит судей - больше 2 тысяч вакансий. А это значит, что доступ граждан к правосудию не такой, каким должен быть. Кроме того, новая ВККС должна завершить оценивание около 2 тысяч действующих судей, а это также инструмент очищения судебной системы", - отметил он.

Костин уточнил, что Комитет подготовил ко второму чтению проект, предполагающий, что конкурсная комиссия будет создана при помощи международных партнеров, которые работают с Украиной в сфере борьбы с коррупцией и реформы правовой системы.

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"Эта конкурсная комиссия будет принимать решения, и это позиция "Слуги народа". Мы должны принимать решения, исходя из рекомендаций Венецианской комиссии. Это предполагает решающую роль наших партнеров при принятии решений", - добавил он.