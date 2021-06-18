Фонд госимущества передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко

Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Новости по Гостиному двору. Как я уже писал, 19 мая правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

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Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня", - написал Ткаченко.

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Он также отметил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.