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Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК

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Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК
Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Есть 25000 голосов за отставку Татарова. Спасибо всем, кто подписал. Всем, кто помогал распространять инфу о петицию. Всем, кто убеждал родственников и знакомых. Вы все молодцы.  Теперь слово за Зеленским. Татарова прочь!" - говорится в сообщении.

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На сайте Офиса Президента указывается, что петиция об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала 25 034 голоса.

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК 01
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК 02
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК 03

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Ссылка на петицию ЗДЕСЬ.

Ссылка на видеоинструкцию по подписанию петиции ЗДЕСЬ.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

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30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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Топ комментарии

  • Computerplus
    Мы ведь тоже пошутить можем. Как в 2013-2014 гг.
  • Small Jerboa
    Вы забыли, как на прошлую петицию об увольнениях Зе-нарик ответил?
    "Они (народ) просто пошутили!"
    Вот и весь его ответ.
  • peremoga ua
    Бубе некогда всякие петиции рассматривать! Он весь в мечтах *уйлу в очко заглянуть. Да и д'ерьмак не разрешает.
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