Бесплатные селедка, яйца и другие "плюшки": как в разных странах мира "заманивают" на вакцинацию от COVID-19

Несмотря на огромное количество заболевших и жертв, вакцинация от COVID-19 идет недостаточно быстрыми темпами, поэтому чиновники многих стран мира придумывают различные программы мотивации/стимуляции для населения, предлагая за прививки разные "плюшки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время общество разделилось на два лагеря: те, кто "за" прививку от коронавирусной инфекции, и те, кто категорически против. Появление COVID-19, высокая смертность от него, растерянность врачей в первое время только усугубило недоверие населения к медицине, а уж позднее и к вакцине. Многие до сих пор считают, что вакцина – это плохо и согласны доказывать это на каждом углу.

Вместе с тем, согласно данным ВОЗ, большинство доводов тех, кто против вакцинации не подтверждаются научными данными и характеризуются как "тревожное и опасное заблуждение". ВОЗ еще в 2019 г. объявила скептическое отношение (недоверие) к вакцинации одной из десяти главных угроз здоровью населения мира.

Отметим, что согласно исследованию Центра Разумкова после резкого всплеска летальных случаев от коронавируса, в мае текущего года число противников вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшилось на 8,5% по сравнению с мартом.

Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет). Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 59% готовы сделать ее только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

Те респонденты, которые не намерены вакцинироваться, чаще мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех , кто не намерен делать прививки). Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

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Однако, несмотря на заявления врачей различных инстанций и лидеров мнений о том, что вакцинация от COVID-19 – это единственный на сегодня выход, люди все равно не спешат вакцинироваться. И одной пропаганды в настоящее время недостаточно. Поэтому многие страны мира вводят различные меры, чтобы заманить людей на вакцинацию: одним предлагают бесплатную выпивку и ужин в пабе, другим – беспрепятственные путешествия.

Так, в Нидерландах будут бесплатно предлагать сельдь в центрах вакцинации от коронавируса всем, кто придет сделать прививку, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Первые партии Hollandse nieuwe, или голландской сельди нового сезона, традиционного деликатеса, распределяются по центрам вакцинации по всей стране в качестве поощрения для людей.

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Первая бочка Hollandse nieuwe - молодой сельди, пойманной с середины мая, когда ее жирность считается правильной, обычно продается с аукциона. Но в этом году, когда аукцион был невозможен из-за COVID-ограничения, ее подарили главе муниципальной службы здравоохранения, которая организует кампанию вакцинации в стране. Еще больше бочек было отправлено в центры вакцинации по всей стране, где рыба предлагается персоналу и всем, кто приходит на укол.

В Литве, как пишут Факты, прививки против коронавируса хотят делать на пляжах для того, чтобы сделать более доступной иммунизацию для местных жителей.

"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтойи и Паланге", - сказала советник главы Минздрава Литвы Юстина Алексайте.

Греция, в свою очередь, отменила ограничения для россиян, которые прошли вакцинацию. Никакого карантина для таких туристов не будет.

Американцев завлекают на прививку бесплатным фастфудом. Мэры городов выступают по телевидению, демонстрируя на себе вакцинацию, а затем потребляют фастфуд. А губернатор штата Нью-Джерси в мае обещала бесплатное пиво тем, кто сделает прививку от коронавируса. Для этого нужно всего лишь зайти в бар и показать справку о наличии прививки. А вот в штатах Аризона и Мичиган за вакцину можно получить… марихуану. С такой акцией выступили некоторые местные магазины, где продается этот товар. Желающим поучаствовать должно быть не меньше 21 года.

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В России в частности, в Уфе разыгрывали однокомнатную квартиру и 10 модных смартфонов (стоимостью до 70 тыс. руб.). Для этого в пунктах вакцинации будут раздавать купоны, которые необходимо зарегистрировать. Москвичи старше 60 лет за первую вакцину получают подарочную карту номиналом в одну тысячу рублей. Жителям Хабаровского края старше 60 лет перед Пасхой предлагали десяток яиц, если они сделают прививку от COVID-19.

В Германии сделавшие прививку от COVID-19 получили возможность вернуться к общественной жизни и могут пользоваться основными правами.

Власти Франции могут запретить пользоваться общественным транспортом тем, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом гласит соответствующий законопроект. Документ поддержало правительство.

В Индии, где ситуация с заболеванием очень сложная, привитым женщинам дарят ювелирные украшения, а мужчинам – бытовую технику.

Уже сейчас прививка от коронавируса дает возможность путешествовать в некоторые страны без ограничений. Так, Сейшельские острова начали пускать туристов из всех стран при наличии сертификата о вакцинации.

В мире продолжается вакцинация населения против коронавируса. Активно этот процесс проходит в Израиле, США, Китае, Великобритании.

Однако не все страны могут похвастаться такими же результатами. В Украине темпы иммунизации пока что не на очень хорошем уровне.