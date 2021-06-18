Жителям оккупированной Ялты после ливней и затопления города отключили электричество
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В оккупированной Ялте после ливней и затопления города обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, 2 700 человек остались без электроснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2 700 потребителей", – сказано в сообщении ведомства.
Как сообщалось, также из-за затопления Ялты оккупацинные власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.
В связи с наводнением глава российской администрации Ялты Янина Павленко сообщила о введении чрезвычайного положения в городе.