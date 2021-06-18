Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль
Об этом 18 июня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
Шмыгаль отметил, что у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа. При этом параллельно есть биржевые торги, где ежемесячно устанавливается индикативная цена, добавил глава Кабмина.
"Месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется... Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", – сказал Шмыгаль.
По его словам, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Так в июне индикативная цена газа составляет более 11 грн за 1 м³. Но это не значит, что его стоимость в августе, сентябре не может снизиться, а украинцы – получать газ по более низкой цене в месячном тарифе, подчеркнул глава правительства.