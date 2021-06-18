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Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль

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Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль
Все частные потребители газа ГК "Нафтогаз України" пользуются годовым продуктом.

 Об этом 18 июня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Шмыгаль отметил, что у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа. При этом параллельно есть биржевые торги, где ежемесячно устанавливается индикативная цена, добавил глава Кабмина.

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"Месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется... Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", – сказал Шмыгаль.

По его словам, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Так в июне индикативная цена газа составляет более 11 грн за 1 м³. Но это не значит, что его стоимость в августе, сентябре не может снизиться, а украинцы – получать газ по более низкой цене в месячном тарифе, подчеркнул глава правительства.

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Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Кто-то с зебилов ему верит? Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2993
  • Sophia-Maria Duglass
    Вообще-то давно пора разобраться с хитрожопостью олигархов
    1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
    2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
    3. Работу оплачивают люди
    ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
  • Ан Мур
    ну, годовий тариф йому змахлювати - йому як два пальці обісцяти.
    Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
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