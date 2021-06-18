Украинские политзаключенные в РФ Гафаров и Газиев нуждаются в срочном лечении, - Денисова

В местах лишения свободы Российской Федерации продолжают нарушаться основополагающие права незаконно заключенных граждан Украины на получение медицинской помощи.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера адвокат крымского татарина Джемиля Гафарова сообщил мне, что после судебного заседания по делу второй Симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир", которое состоялось 10 июня, украинских политзаключенных Джемиля Гафарова и Сервета Газиева доставили в Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение "Межобластная туберкулезная больница №19" Ростова-на-Дону", - отметила Денисова.

По ее словам, Гафаров до сих пор остается в больнице, из-за обострения хронической болезни почек и подагры, но никаких медицинских обследований ему не проводят. Вчера он участвовал в очередном судебном заседании по видеосвязи.

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Тем временем, у Газиева медики скорой помощи диагностировали хронический холецистит - повышенное артериальное давление и сильные боли в печени. Но из больницы его вернули в СИЗО без оказания необходимой медицинской помощи. О госпитализации Гафарова и Лебедева их адвокаты уведомлены не были.

"На необходимости предоставления надлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным я неоднократно подчеркивала в своих обращениях к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Однако, и на этот раз получила отписку, в которой российский омбудсмен утверждает, что условия содержания, в частности, Джемиля Гафарова и его медицинское обеспечение соответствуют российским и международным стандартам. Подчеркиваю, что Сервет Газиев и Джемиль Гафаров нуждаются в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении.

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Кроме того, в соответствии с положениями статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Джемиль Гафаров и Сервет Газиев требуют немедленного изменения меры пресечения и освобождения из-под стражи", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на нарушение статьи 3 положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и принять все возможные меры, чтобы немедленно прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах лишения свободы РФ.