Украинские политзаключенные в РФ Гафаров и Газиев нуждаются в срочном лечении, - Денисова
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера адвокат крымского татарина Джемиля Гафарова сообщил мне, что после судебного заседания по делу второй Симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир", которое состоялось 10 июня, украинских политзаключенных Джемиля Гафарова и Сервета Газиева доставили в Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение "Межобластная туберкулезная больница №19" Ростова-на-Дону", - отметила Денисова.
По ее словам, Гафаров до сих пор остается в больнице, из-за обострения хронической болезни почек и подагры, но никаких медицинских обследований ему не проводят. Вчера он участвовал в очередном судебном заседании по видеосвязи.
Тем временем, у Газиева медики скорой помощи диагностировали хронический холецистит - повышенное артериальное давление и сильные боли в печени. Но из больницы его вернули в СИЗО без оказания необходимой медицинской помощи. О госпитализации Гафарова и Лебедева их адвокаты уведомлены не были.
"На необходимости предоставления надлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным я неоднократно подчеркивала в своих обращениях к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Однако, и на этот раз получила отписку, в которой российский омбудсмен утверждает, что условия содержания, в частности, Джемиля Гафарова и его медицинское обеспечение соответствуют российским и международным стандартам. Подчеркиваю, что Сервет Газиев и Джемиль Гафаров нуждаются в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении.
Кроме того, в соответствии с положениями статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Джемиль Гафаров и Сервет Газиев требуют немедленного изменения меры пресечения и освобождения из-под стражи", - подчеркнула омбудсмен.
Денисова призвала международное сообщество отреагировать на нарушение статьи 3 положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и принять все возможные меры, чтобы немедленно прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах лишения свободы РФ.