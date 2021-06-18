В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат

Это самая высокая динамика смертности с начала пандемии Covid-19.

Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68 620 человек. Это на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года. ОБ этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек. Это на 24,3% больше, чем в 2020 году.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 – до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% – до 89,03 тыс.

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В целом население Украины на 1 мая 2021 года составило 41 млн 442,62 тыс. чел., что на 363,61 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.