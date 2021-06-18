Альтернативный законопроект "Батькивщины" устраняет 3 главные преференции олигархов, - нардеп Николаенко

Президентский закон о деолигархизации является имитацией, поскольку направлен на конкретные фамилии, а не на причины возникновения олигархической системы. Он не сможет преодолеть это явление, ведь на месте старого олигарха всегда будет появляться новый.

Об этом заявил народный депутат от ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

17 июня "Батькивщина" зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект "О честной власти и честной политике". "Олигархами не рождаются, ими становятся в тех условиях, которые построены в стране. Я первый автор законопроекта, и он решает эту проблему. Как образно говорит Саакашвили, нужно высушивать болото ", - сказал Андрей Николаенко.



В частности, законопроект нивелирует три основных бенефита, которые имеют олигархи: монополию, влияние на политику и медиа. В частности, предлагается вернуть конкурсный отбор председателя Антимонопольного комитета, чтобы этот орган не зависел от президента. "Почему быть олигархом выгоднее, чем просто большим бизнесом? Первое - монопольное положение в той или иной области. И наш закон, в отличие от президентского, четко вносит изменения в антимонопольное законодательство для назначения прозрачных руководителей", - сообщил нардеп.



Чтобы снизить влияние олигархата на политику, законопроект вводит европейский лимит финансирования политических сил, устанавливая допустимый уровень расходов на одного условного избирателя: "Если партия тратит больше, значит она нарушает избирательное законодательство. Соответственно мы уменьшаем необходимость партий обращаться за деньгами к крупному бизнесу. И крупному бизнесмену не интересно будет, потому что депутатов купить нельзя ".



Третий аспект - влияние на медиа. Законопроект ограничивает присутствие политиков и политических сил на экране - не более 30% эфирного времени. Если лимит нарушен, к медиа предлагается применять штрафы, а политическим нарушителям запрещается посещать это СМИ.

По словам Андрея Николаенко, законопроект "О честной власти и честной политике" также предусматривает фиксацию контактов, но "более разумным способом", чем президентский закон о деолигархизации. В отличие от второго, закон "Батькивщины" предлагает фиксировать контакты не только депутатов или министров, но и самого президента. "И мы не придумываем никакой СНБО, которому не свойственно этим заниматься. У нас есть НАПК и вся эта антикоррупционная вертикаль. У нас есть куча агентств, которые умеют вести реестры и держать их защищенными, которые неподвластны президенту. В случае нарушений со стороны этих органов мы установили штрафные санкции ", - сообщил автор закона.



Он призвал не имитировать борьбу с олигархами, а объединить усилия различных политических сил, предлагать альтернативное видение и создать конкуренцию смыслов - чтобы в финале выработать лучшие решения. "Если посыл президента искренний, а я допускаю, что он искренен, хотя и сомневаюсь, они нас наконец должны услышать и дать разработать один нормальный закон, который будет бороться не против Иванова, Петрова или Сидорова, а устранять причину возникновения этого явления", - сказал Андрей Николаенко.