Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America

Власти Украины могут попробовать отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом во время избирательного цикла 2023-2024 гг.

Речь об этом идет в отчете Bank of America Global Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Аналитики ожидают продления текущей программы МВФ до 2022 года "при условии ограниченного прогресса".

"Однако мы также думаем, что украинские власти могут попытаться "выйти" из зависимости от финансирования МВФ во время следующего избирательного цикла во втором полугодии 2023 года - первом квартале 2024-го", - говорится в отчете.

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Как указывается в отчете, власти могут вернуться к идее новой программы после выборов в рамках более широкого сотрудничества с Западом, но в ходе избирательного процесса все же могут предпочесть не быть связанными условиями МВФ.

По мнению BofA, это может привести к периоду отсутствия активной программы МВФ, хотя какая-то форма сотрудничества, вероятно, сохранится при любом сценарии.

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Следующие выборы в Верховную Раду запланированы на октябрь 2023 года, а затем президентские выборы в марте 2024 года. Таким образом, 2022 год - последнее окно для продолжения тесного сотрудничества с МВФ, полагает Bank of America.

"Мы думаем, что продление текущей программы SBA (в рамках механизма stand-by – ИФ) еще на год или около того является наиболее вероятным сценарием. Это может позволить Украине погасить МВФ как минимум часть из почти $3 млрд со сроками погашения в 2021-2022 годах", - отмечается в отчете.

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И хотя Украина должна выполнить ряд условий в текущей программе Фонда, аналитики по-прежнему считают, что Украина сможет пройти первую проверку и получить первый транш в июле-сентябре этого года.