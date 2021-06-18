ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности"
Ответ Госспецсвязи был предоставлен LIGA.net пресс-службой ОП, передает Цензор.НЕТ.
В Госспецсвязи говорят, что получили обращение от ОП о "возможной манипуляции с подписями" при голосовании на сайте электронных петиций на сайте президента.
"Немедленно начато изучение данного инцидента и проверку информационной безопасности ресурсов", – говорится в ответе.
В Госспецсвязи заверяют, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".
Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина: "Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности". По его данным, этот случай может свидетельствовать, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам или же, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. По его словам, эти два варианта являются "катастрофическими как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом".