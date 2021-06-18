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ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности"

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ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности"
Офис Президента обратился в Госспецсвязь в связи с сообщениями о возможной фальсификации петиции об отставке замглавы ОП Олега Татарова, которую подписал некто "Biden Joe" – тезка действующего президента США Джо Байдена.

Ответ Госспецсвязи был предоставлен LIGA.net пресс-службой ОП, передает Цензор.НЕТ.

В Госспецсвязи говорят, что получили обращение от ОП о "возможной манипуляции с подписями" при голосовании на сайте электронных петиций на сайте президента.

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"Немедленно начато изучение данного инцидента и проверку информационной безопасности ресурсов", – говорится в ответе.

В Госспецсвязи заверяют, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".

Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина: "Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности". По его данным, этот случай может свидетельствовать, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам или же, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. По его словам, эти два варианта являются "катастрофическими как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом".

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Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Вот и прикрыли лавочку с петициями. Неудобные петиции, набравшие необходимые голоса, не будут принимать к рассмотрению и объявлять сфальсифицированными.
  • M M 99e94582
    Этого ОПа и добивалась - объявить, что петиция сфальсифицирована. Тут должен выступить Байден и сказать: Да, это я подписал, никакой фальсификации нет.)))
  • Vadym Tsyrkalyuk
    сами дискредитировали петицию, а теперь включают дурачка а кто это сделал
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