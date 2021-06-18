В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко

Народные депутаты разрабатывают законопроект об определении критериев, по которым Совет национальной безопасности и обороны по запросу военно-гражданских администраций сможет принять решение о безопасности проведения выборов в громадах Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно закону, проведение выборов в Донецкой и Луганской областях регулируют Военно-гражданские администрации вместе с Центральной избирательной комиссией. То есть если ВГА не видит условий безопасности, то ЦИК не объявляет там выборы. Соответственно, здесь вопрос к ВГА и ЦИК - как они это отработают в этот раз. Мы со своей стороны при обсуждении изменений в Избирательный кодекс предложили новую модель всех этих процессов, связанных с выборами, и усилили конкретность.

Скоро мы будем вносить законопроект: есть идея определить конкретные критерии, по которым СНБО будет решать, возможно или нет (провести выборы в громадах на Донбассе - ред), то есть ВГА будет обращаться в СНБО и СНБО как один из ключевых органов в Украине будет все это определять. Пока этот законопроект ещё дискутируется, поэтому он, возможно, через несколько недель появится", - сказал Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7

Вместе с тем на уточняющий вопрос, будет ли этот законопроект зарегистрирован до конца текущей сессии Верховной Рады, парламентарий возразил, что подготовка документа займет ещё какое-то время, поскольку "это не связано с выборами (промежуточными - ред.), которые состоятся осенью, и не повлияет на их объявление, потому что они должны быть объявлены до конца августа".

Как сообщалось, послы стран G7 в Украине по итогам встречи с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Гражданской сети "Опора" 16 июня призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Также читайте: Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ