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Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко

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Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будет новая волна коронавируса. По его словам, рост новых случаев COVID-19 прогнозируется на осень-зиму.

Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал министр.

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Ляшко также объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения. По его словам, если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.

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