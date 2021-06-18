Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич

Когда российский террорист "Леший" узнал, что рейс МН17 был сбит "Буком", ему приказали выкинуть сим-карту.

Об этом в Facebook сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Так, он рассказал о событиях, когда российские террористы вывозили "Бук".

"В 22:35 17 июля 2014 г. подсудимый Харченко спрашивает подсудимого Дубинского по телефону, куда ему везти "Бук". Дубинский отвечает, что его нужно доставить на границу с Луганской областью. После этого Харченко докладывает Дубинскому, что погрузил "Бук" на трал, и Дубинский приказывает ехать на перекресток на Красный Луч, где его встретят "пацаны из Луганска", и Харченко диктует Дубинскому номер мобильника водителя с позывным "Леший". Дубинский просит Харченко позвонить "Лешему", чтобы тот был готов встретиться с "луганскими пацанами" у Красного Луча. "Леший" получает от Харченко приказ везти "Бук" на Красный Луч до перекрестка с Ростовским шоссе и там ждать звонка. Колонна доехала до Красного Луча около 23:00, при этом в кабине трала с "Буком" вместе с "Лешим" было двое военных... из состава экипажа "Бука", - пишет Лукашевич.

По его словам, после этого, "Лешему" приказали ехать в Дебальцево.

"И параллельно ему звонили "министр обороны ДНР" Гиркин (еще один подсудимый), Дубинский и "глава ЛНР" Плотницкий. Также звонили и находившемуся вместе с "Лешим" в кабине трала члену экипажа "Бука". "Леший" оставил "Бук" у Дебальцево, после чего вернулся в Снежное, где и узнал, что рейс МН17 был сбит "Буком", который он вывозил. И Харченко приказал ему выкинуть симку от мобильника. В 2:00 ночи 18 июля 2014 г. "Леший" выключил телефон. После чего ему безрезультатно звонили "Дельфин" (российский генерал Ткачев), Плотницкий, Гиркин (8 раз) и Дубинский (аж 11 раз). Так вот этот "Леший", вывозивший "Бук" с тремя ракетами из Снежного в Дебальцево, вместе с которым в кабине трала ехало двое из экипажа "Бука"... Свидетель обвинения", - добавил он.

Кроме того, авиаэксперт опубликовал карту предполагаемого маршрута эвакуации "Бука" в Россию из судебного дела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО