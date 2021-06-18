Новости

Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

2 27516
Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк
Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, в понедельник ЕС даст "зеленый политический свет".

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает журналист, секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковской дело и нефть.

По словам Йозвяка, Евросоюз даст "зеленый политический свет" на это в понедельник. Решение о санкциях будет доработано в последующие дни.

Читайте также: Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Не захотел таракан по хорошему. Получит тапком...
  • Vladimir Soukhov
    Не хотели выходить на Майдан ? Пусть теперь гомеопатией занимаются- гуано через тряпочку сосут.
  • bash171717
    Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 1985
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости